Landgericht Bonn Haft für 30-Jährigen nach Tankbetrug mit dem Fahrrad und zu Fuß

Im Frühsommer 2022 hatte der Angeklagte bei Tankstellen in Euskirchen und im benachbarten Weilerswist Diesel im Wert zwischen 20 und 145 Euro in Kanister gefüllt und diese in einen Fahrradanhänger oder auf den Gepäckträger gepackt. Anschließend war er verschwunden. In einem Fall kam er zu Fuß zu einer Tankstelle, zwei 5-Liter-Behälter in den Händen, die er mit Sprit volllaufen ließ und dann weiterging.