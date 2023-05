Prozess am Landgericht Bonn Frühere Anwältin wird überfallen und landet versehentlich in der Psychiatrie

Zum Opfer eines nächtlichen Raubüberfalls zu werden ist schlimm genug. Danach die Polizei zu rufen und von den eintreffenden Beamten der Vortäuschung einer Straftat bezichtigt zu werden, ist aber noch eine ganz andere Hausnummer. Genau das ist einer heute 90-jährigen früheren Rechtsanwältin geschehen, die die restliche Nacht nach dem Überfall statt in ihrem eigenen Bett in der Psychiatrie verbringen musste. Am Freitagmittag wurde nun einer der insgesamt vier Täter vor dem Bonner Landgericht wegen Beihilfe zu besonders schwerem Raub zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt.