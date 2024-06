Angeklagte schweigen vor Landgericht Bielefeld Betrug im Baugewerbe – acht Millionen Euro nicht ans Finanzamt gezahlt

Zum Auftakt eines Prozesses um nicht bezahlte Lohnsteuern und Sozialabgaben im Baugewerbe am Landgericht Bielefeld haben die sechs Angeklagten geschwiegen. Ihre Anwälte kündigten am Dienstag an, dass sich ihre Mandanten vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern werden. Die Verlesung der Anklage dauerte rund 45 Minuten. Die Bielefelder Staatsanwaltschaft listete die einzelnen Taten auf, bei denen mithilfe eines undurchsichtigen Firmengeflechts rund acht Millionen Euro nicht ans Finanzamt und verschiedene Sozialkassen gezahlt wurden.