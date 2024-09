Landgericht Aachen Freund der Tochter in Düren erschossen – Urteil in Mordprozess erwartet

In einem Mordprozess am Landgericht Aachen gegen einen 60 Jahre alten Mann soll am Dienstag (1. Oktober, 12 Uhr) das Urteil gesprochen werden. Der Angeklagte soll am zweiten Weihnachtstag 2023 abends auf der Straße in Düren einen Mann mit mehreren Schüssen getötet haben. Das Opfer war der Freund der erwachsenen Tochter des Angeklagten. Der 60 Jahre alte Türke habe die Beziehung seiner Tochter abgelehnt und die Verbindung „um jeden Preis zerstören“ wollen, hieß es in der Anklage. Dem Angeklagten wird Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vorgeworfen.