Landesweite Razzia gegen Kinderpornografie „Wir reden über drastische Missbrauchsdarstellungen“

Mit einer landesweiten Razzia ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen gegen den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie vorgegangen. 35 Beschuldigte – 34 Männer und eine Frau – stehen im Verdacht, über einen Messengerdienst Fotos und Videos ausgetauscht zu haben, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. „Die Inhalte, über die wir hier reden, sind drastische Missbrauchsdarstellungen“, sagt Staatsanwalt Christoph Hebbecker von der in Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW), die den Einsatz leitet. Durchsucht wurden 35 Objekte – viele Wohnungen und eine Geschäftsadresse – in 27 Städten.