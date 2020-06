Für Opfer häuslicher Gewalt : Landesweit erste Schutzwohnung für Männer in Düsseldorf

Düsseldorf Wo sie sich genau befindet, ist ein gut gehütetes Geheimnis: In Düsseldorf bietet die landesweit erste Wohnung Männern Zuflucht, die daheim Opfer von Gewalt geworden sind.

In Düsseldorf wird die landesweit erste Schutzwohnung in Nordrhein-Westfalen für Männer eröffnet, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. „Laut Studie des Bundeskriminalamts von 2018 sind 19 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt Männer“, erklärte SKM-Geschäftsführer Stephan Buttgereit am Donnerstag. Eine weitere Gewaltschutzwohnung für Männer soll bald auch in Köln zur Verfügung stehen.