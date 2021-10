75 Jahre Landeskriminalamt NRW : „LKA ist Herz und Hirn der Kriminalitätsbekämpfung“

Düsseldorf Mit einem Festakt ist das 75-jährige Bestehen des Landeskriminalamts in Düsseldorf gefeiert worden. Dabei wurde auch an die dunkle Vergangenheit früherer LKA-Chefs erinnert.

Wie das Land NRW feiert auch das LKA in diesem Jahr 75-jähriges Bestehen. „1946 nahmen meine damaligen knapp drei Dutzend Kollegen und Kolleginnnen unter abenteuerlichen Bedingungen ihren Dienst auf“, sagte LKA-Direktor Ingo Wünsch anlässlich einer Feierstunde am Freitag. Mittlerweile sind es etwa 1700 Mitarbeter, die beim LKA gegen die Kriminalität kämpfen. „Wir sind an jedem großen Kriminalfall in NRW beteiligt“, sagte Wünsch. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bezeichnete das LKA als „Hirn und Herz“ der Kriminalitätsbekämfung. Das LKA sei ein Innovationsmotor, Hochtechnologie-Zentrum und das Zuhause hochspezialisierter Ermittler. „Hier wird geforscht, probiert, aber auch geklotzt, denn der Druck ist oft enorm. Es geht im Landeskriminalamt nämlich nie um Kleinigkeiten. Es geht um Spuren, Beweise und komplizierte Untersuchungen“, so Reul.