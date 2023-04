400.000 Besucher erwartet NRW-Ministerpräsident Wüst hat Landesgartenschau in Höxter eröffnet

In Höxter ist am Donnerstag die Landesgartenschau 2023 gestartet. „Hier lässt sich Kultur, Natur und Geschichte an einem Ort erleben“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) laut Redetext bei der Eröffnung. Die Gartenschau solle zudem zum „Ausgangspunkt einer neuen städtebaulichen und touristischen Entwicklung in Höxter und in der gesamten Region“ werden.