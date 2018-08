Landesbetrieb Straßen NRW: Brücken im Land sind sicher

Schwerverkehr setzt Brücken in NRW zu

Düsseldorf Bei vielen Brücken in NRW gibt es dem Straßenbetrieb NRW zufolge Handlungsbedarf. Experten sind sich trotzdem einig: Die Brücken im Land sind sicher.

Auf den Brücken an Autobahnen und Landesstraßen in NRW besteht dem Landesbetrieb Straßen NRW zufolge kein Sicherheitsrisiko für Verkehrsteilnehmer. Bei vielen Brücken, insbesondere denen aus den 1960er und 70er Jahren, gebe es aber Handlungsbedarf, sagte eine Sprecherin. Diese seien für deutlich geringere Verkehrsbelastungen geplant und gebaut worden. Besonders der zunehmende Schwerverkehr sei problematisch, „ein Lkw hat auf der Autobahn die gleiche Zerstörungswirkung wie bis zu 60.000 Pkw.“

Die Brücken würden von Experten aber in sehr kurzen Abständen geprüft. Alle sechs Jahre findet demnach eine Hauptprüfung statt, alle drei eine sogenannte einfache Prüfung. Dazu kommen systematische Beobachtungen durch die jeweiligen Autobahn- oder Straßenmeistereien und Zusatzprüfungen, etwa nach Unfällen oder Hochwasser. Dem NRW-Verkehrsministerium zufolge werden zudem permanent Reparatur-, Sanierungs- und Verstärkungsarbeiten vorgenommen. Diesen Bauwerksprüfungen kommt der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zufolge eine immer größere Bedeutung zu. Die Brücken würden älter, der Verkehr nehme extrem zu. Auch für das BASt steht laut einem Sprecher fest: „Ein Vorfall wie in Genua ist in Deutschland nicht denkbar.“