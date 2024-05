Landesinnenministerium kennt keine Zahlen dazu Land NRW verfolgt keine Verkehrsverstöße von Diplomaten

Nordrhein-Westfalen ist Sitz einiger Konsulate und diplomatischer Vertretungen: Sei es in der Bundesstadt Bonn, in der Landeshauptstadt Düsseldorf oder aber in Köln und dem Ruhrgebiet. Für deren höchste Vertreter – Diplomaten – gelten dabei in vielerlei Hinsicht andere Regeln. So können Diplomaten aufgrund ihrer Immunität nicht strafrechtlich belangt werden. Und das hat Auswirkungen.