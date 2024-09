Weiterhin Streit über Priesterausbildung NRW-Landesregierung setzt „Woelki-Hochschule“ Grenzen

Er äußerte sich zu einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ), wonach zum kommenden Wintersemester zwei Priesteramtskandidaten des Erzbistums ihr Studium an der KHKT aufnehmen wollen. Ein Studiengang an der Hochschule, der zur Vorbereitung auf das Priesteramt diene, werde aber nur bis Ende des Sommersemesters 2026 staatlich anerkannt, so der Ministeriumssprecher. Diese Übergangsfrist sei der Hochschule eingeräumt worden, damit früher an der Ordenshochschule eingeschriebene angehende Geistliche ihr Studium an der KHKT beenden können. Die Hochschule sei aufgefordert worden, den neu Eingeschriebenen für den Masterstudiengang Theologie nahezulegen, zum Wintersemester 2026/27 an die Uni Bonn zu wechseln.