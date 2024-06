Warnung Land NRW ruft zu Wachsamkeit vor Afrikanischer Schweinepest auf

Funde von toten Wildschweinen sollten unmittelbar per Telefon (0201/714488) oder E-Mail an nbz@lanuv.nrw.de an die Bereitschaftszentrale des Landesumweltamtes gemeldet werden, hieß es. Die Stelle kümmere sich in Abstimmung mit den Kommunen um die schnelle Sicherung und Untersuchung des aufgefundenen Wildschweins auf ASP.