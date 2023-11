Weitere Risse bestätigt Land leitet Abschuss von „Problemwölfin“ Gloria ein

Das Gebiet bei Schermbeck war 2018 Nordrhein-Westfalens erste Region, die als Wolfsgebiet ausgewiesen wurde. Es gibt aber längst weitere Einzeltiere und Wolfsrudel, die in NRW unterwegs sind, etwa in Leuscheid im Rhein-Sieg-Kreis. In anderen Bundesländern, vor allem im Nordosten, sind allerdings deutlich mehr Wölfe heimisch als hierzulande: Rund 1 Prozent des deutschlandweiten Wolfsbestandes lebt den Angaben aus dem Umweltministerium zufolge in NRW. Der Schwerpunkt der Landesregierung liege daher auf umfangreichen Herdenschutzmaßnahmen. In den betroffenen Regionen übernimmt das Land etwa die Kosten für Schutzzäune oder Hunde und entschädigt Landwirte für ihre Verluste.