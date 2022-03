Stadt plant Abriss : Land ist nicht mehr Besitzer des „Horrorhauses“ Höxter

Das damalige Wohnhaus des im Oktober 2018 verurteilten Ehepaares in Höxter-Bosseborn. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf/Höxter Das „Horrorhaus von Höxter“ soll bald der Kommune gehören – die will das Gebäude abreißen. Die NRW-Justiz hatte das Grundstück nach einem Prozess um illegalen Drogenanbau in dem Haus durch spätere Besitzer eingezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das sogenannte „Horrorhaus von Höxter“ hat den Besitzer gewechselt. Das geht aus einer Vorlage des nordrhein-westfälischen Justizministeriums an den Haushaltsausschuss des Landtags hervor. Sollten die Parlamentarier bei der nächsten Sitzung am Donnerstag zustimmen, ist der Verkauf vom 4. Februar durch das Land an die Kommune wirksam. Die Stadt Höxter will das Gebäude auf dem 666 Quadratmeter großen Grundstück in Ostwestfalen abreißen.

Die NRW-Justiz hatte das Grundstück nach einem Prozess um illegalen Drogenanbau in dem Haus durch spätere Besitzer eingezogen. „Die Liegenschaft ist für Landeszwecke entbehrlich und soll fortan kommunalen Zwecken dienen“, heißt es in der Vorlage von Justizminister Peter Biesenbach (CDU) an den Ausschuss.

Lesen Sie auch Frauen gequält und getötet : Antrag auf Sicherungsverwahrung im Fall „Horrorhaus“ von Höxter

Deutschlandweit hatten die Ereignisse in dem Haus im Stadtteil Bosseborn für Schlagzeilen gesorgt. Jahrelang waren auf dem Grundstück mehrere Frauen von einem Paar missbraucht und gequält worden. Zwei der Opfer starben an ihren schweren Verletzungen. Eine Leiche wurde zuerst tiefgefroren, dann zersägt und später verbrannt. Eine Frau starb im Krankenhaus. Im Prozess um die Taten wurden weitere grausame Details bekannt. So kam das Haus zu seinem Namen.

(bora/dpa)