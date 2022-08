Zunahme von Waldbränden : Land NRW intensiviert Waldbrandvorsorge

Feuerwehrleute löschen am Montag einen Waldbrand in Plettenberg. Foto: dpa/Markus Klümper

Düsseldorf Ein neues Konzept soll die Zusammenarbeit von Feuerwehren und Forstämtern im Kampf gegen Waldbrände optimieren. Auch private Waldbesitzer will die Landesregierung von dem Maßnahmenkatalog überzeugen.

Das Land NRW will sich beim Kampf gegen Waldbrände besser aufstellen. Innenminister Herbert Reul (CDU) und Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) präsentierten am Dienstag in Wermelskirchen ein neues Konzept zur Vorbeugung und Bekämpfung von Waldbränden. Es sieht unter anderem eine engere, schnellere und intensivere behördenübergreifende Zusammenarbeit von Feuerwehr, Forstämtern und Politik vor. „Nur so können wir bei solchen Feuern Flora und Fauna retten“, sagte Gorißen. Reul erklärte, bislang habe man in solchen Fällen anlassbezogen und intuitiv gehandelt. Nun solle das Vorgehen konkreter und systematisierter ablaufen. „Eins ist klar“, sagte Reul, „sowohl der Kampf gegen Brände als auch die Vorbeugung ist nur gemeinsam möglich.“

In den vergangenen, besonders heißen und trockenen Jahren hat die Zahl der Waldbrände deutlich zugenommen. So stand der Wald in NRW in den Sommern ab 2018 durchschnittlich 140 mal pro Jahr in Flammen, mehr als fünfmal so oft wie in den Jahren zuvor. Im Vergleich zu 2010 habe sich die verbrannte Fläche von 14 auf heute 70 Hektar verfünffacht, sagte Thomas Kämmerling, Leiter des Landesbetriebs Wald und Holz. Der große Brand in Gummersbach im Jahr 2020 sei eine Art Weckruf gewesen, die Vorbeugung zu intensivieren. Zuletzt hatten bis Dienstag rund 30.000 Quadratmeter Wald bei Plettenberg gebrannt, dort fingen auch viele vom Borkenkäfer befallene Bäume Feuer. Dieses Totholz sorge für eine enorme Brandlast in den Wäldern, sagte Kämmerling. Er gehe von zwei Millionen Festmetern Holz aus, die derart brandgefährdet seien.

Info Hitze lässt Brandgefahr wieder steigen Brandrisiko Der Waldbrandgefahrenindex steigt ab Freitag und übers Wochenende in NRW verbreitet auf Stufe vier von fünf. Damit besteht landesweit eine hohe Gefahr für Brände. Verhalten In den Wäldern herrscht ein strenges Rauch-, Grill- und Feuerverbot. Darauf stehen hohe Bußgelder.

Das neue Konzept soll nun Feuerwehren und Forstämtern dabei helfen, eine Gefahrenanalyse der Wälder vorzunehmen. Daraus lasse sich dann etwa ableiten, wie die Feuerwehr vor Ort personell und materiell aufgestellt sein müsse, sagte Reul. Darüber hinaus enthält das Konzept eine Reihe von Maßnahmen, um den Kampf gegen Vegetationsfeuer effektiver zu gestalten. Dazu gehören beispielsweise 30 Meter breite Waldbrandschutzstreifen und baumlose Schneisen zwischen Waldgebieten, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Zudem sollen mehr Löschteiche saniert oder neu angelegt werden. Vielen seien verlandet, erklärte Gorißen, das Land trage die Kosten für die Instandsetzung. Auch das Wegenetz in den Wäldern soll so ausgebaut werden, dass schwere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr dort rangieren können. Geplant ist ebenfalls ein kameragestütztes System, um Waldbrände frühzeitig zu erkennen. Damit habe man in Niedersachsen schon gute Erfahrungen gemacht, sagte Gorißen. Demnächst soll dazu ein Pilotprojekt am Niederrhein starten.

Verbessert werden sollen außerdem Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehr. So kritisieren Experten immer wieder, dass die Vegetationsbrandbekämpfung bislang kein eigener Schulungspunkt bei der Feuerwehr sei. Zudem fehle es an geeigneter Schutzkleidung. Reul erklärte, dass das Konzept sowohl leichtere, atmungsaktive Schutzanzüge für Einsatzkräfte vorsehe als auch eine „bestmögliche“ Schulung. Forstämter und Feuerwehren würden sich dabei gegenseitig unterstützen, außerdem seien regelmäßige gemeinsame Übungen vorgesehen. Zudem brauche die Feuerwehr geeignete Einsatzfahrzeuge. Auch die Öffentlichkeit soll mehr für das Thema Waldbrand sensibilisiert werden. „Bei rund 99 Prozent der Brände ist der Mensch die Ursache“, sagte Kämmerling.