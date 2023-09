Rauschgiftkriminalität in NRW Drogenhandel mit Käuferschutz boomt im Internet

Die Drogen werden nach dem Kauf in Regel per Post an den Käufer verschickt. „Zur Verschleierung der Identität werden fingierte Absenderadressen, sogenannte Scheinadressen, genutzt“, heißt es im Lagebild. Häufig stecken internationale Banden hinter den Drogenplattformen, gegen die mehrere Kreispolizeibehörden in NRW schon Ermittlungsverfahren führten.