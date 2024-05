Lagebild Islamismus in NRW „Der Islamismus ist weiter auf dem Vormarsch“

Auch Schulen geraten zunehmend in den Fokus von Islamisten. „Es kommt immer häufiger zu Konflikten und Streitgesprächen zwischen Schülern und Lehrern – insbesondere nach dem Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober 2023“, sagte Jürgen Kayser, Leiter des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes. „Das Beratungsbedarf unserer Präventionsstellen Wegweiser ist merklich gestiegen. Wir stellen aber noch fest, dass Lehrer häufig unsicher sind, wie sie sich verhalten sollen, wenn Schüler islamistische Inhalte propagieren und diese an ihren Schulen einfordern“, so Kayser weiter. „Mit Vorträgen und Workshops steuern wird dagegen. Es ist sehr wichtig, frühzeitig entsprechende Signale für eine Radikalisierung zu erkennen“, so der Leiter des NRW-Verfassungsschutzes.