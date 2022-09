Lagebericht der Polizei NRW : Welche Straftaten bei Jugendlichen stark ansteigen

Das neue Lagebild zum Thema Jugendkriminalität des Landeskriminalamtes zeigt, dass es immer weniger jugendliche Straftäter gibt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Jugendliche in NRW begehen insgesamt immer weniger Straftaten. Doch in einigen Kriminalitätsfeldern steigen die Zahlen zum Teil dramatisch. Welche Delikte massiv zunehmen und warum die Polizei in großer Sorge ist.