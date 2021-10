Auch Wartelisten sind voll : Bis zu zwei Jahre warten auf einen Schwimmkursus

Düsseldorf Im Lockdown konnten viele Kinder keine Schwimmkurse besuchen. Nun soll nachgeholt werden, was nicht ging. Doch inzwischen werden sogar Wartelisten geschlossen, weil der Andrang zu groß ist.

„Leider können wir im Moment keine weiteren Kinder aufnehmen!“ In großen roten Lettern werden Eltern, die ihre Kinder für einen Schwimmkursus anmelden wollen, auf der Seite der Wasserrettungsorganisation DLRG darauf hingewiesen, dass es derzeit gar keinen Sinn macht, eine Anfrage zu schicken. Auch sämtliche Wartelisten für den Bezirk Düsseldorf sind voll. „Wir bitten darum, uns keine weiteren Anfragen zu freien Schwimmplätzen zu senden“, heißt es. In anderen NRW-Städten sieht es ähnlich aus. Die Wartelisten sind lang, spontan geht ohnehin nichts mehr. Und was angeboten wird, ist schnell ausgebucht. Extrakurse in den Herbstferien waren unter anderem in Köln kurz nach der Freischaltung voll.