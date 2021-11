Mediziner appellieren an Bevölkerung : Lage auf Intensivstationen dramatisch

Düsseldorf Die Intensivstationen sind erneut an der Belastungsgrenze. Schon jetzt müssen Patienten verlegt und planbare Operationen verschoben werden. Experten schlagen Alarm.

Die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland spitzt sich dramatisch zu. Das sagte Professor Gernot Marx, Präsident der der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), am Montag auf einer Pressekonferenz. Demnach liegen derzeit 3675 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, 51 Prozent davon werden invasiv beatmet. Alleine im Verlauf der vergangenen Woche kamen auf den Intensivstationen 1887 Covid-19-Erkrankte hinzu, 689 starben in dieser Zeit. „Wenn wir weiter einen derart unbegrenzten Anstieg erleben, wird das in vielen Kliniken zu Überlastungen führen“, sagte Marx. Er appellierte an die Regierung, flächendeckend Strukturen für niederschwellige Impfangebote zu schaffen und, falls dies alles nicht ausreiche, für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz am 9. Dezember zusätzliche Maßnahmen vorzubereiten. Das ungebremste Wachstum müsse unbedingt gestoppt werden. Marx: „Jeder kann mit seinem Verhalten helfen, die vierte Welle einzudämmen.“