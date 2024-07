Unfall in Ladbergen Rennradfahrer aus Münster bei Sturz auf unebener Straße schwer verletzt

Die hinter ihm fahrende Frau habe bei dem Unfall am Sonntag (28. Juli 2024) nicht mehr ausweichen können und sei gegen den am Boden liegenden Mann geprallt. Die ebenfalls 35 Jahre alte Rennradfahrerin verletzte sich demnach leicht, während der Mann schwer verletzt von einem Notarzt vor Ort versorgt wurde. Er kam in ein Krankenhaus.