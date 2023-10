Kampf gegen Drogen in NRW Wie die Polizei Lachgas-Missbrauch eindämmen will

Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene berauschen sich in Nordrhein-Westfalen mit Lachgas. So stieg die Zahl der bekannten Fälle innerhalb eines Jahres von 68 auf 215. Die Polizei will den Rausch durch Lachgas nun stärker eindämmen. Aus diesem Grund beschäftigt sich das Landeskriminalamt (LKA) intensiv mit dem missbräuchlichen Lachgas-Umgang. LKA-Ermittler hätten das Thema bereits mit der Landesfachstelle Prävention der Suchtkooperation Nordrhein-Westfalen erörtert, wie aus einem von der FDP beantragten Bericht für den NRW-Innenausschuss hervorgeht.