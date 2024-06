Kurz vor der EM 2024 Nach Modernisierung – so schön sieht der Dortmunder Hauptbahnhof jetzt aus

Gerade der barrierefreie Zugang sei längst überfällig gewesen, unterstrich Oliver Wittke, Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. „Wir haben jetzt hier in Dortmund einen wirklich hochattraktiven Bahnhof“, lobte Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne). Der einstige Dortmunder Oberbürgermeister Günter Samtlebe (Amtszeit von 1973 bis 1999) hatte den Bahnhof einmal „Pommesbude mit Gleisanschluss“ genannt, dies gehöre klar der Vergangenheit an, so Krischer. „Damit haben wir ein hervorragendes Aushängeschild für unser Land“, unterstrich er mit Blick auf den Start der Fußball-Europameisterschaft. Zu dem Großereignis werden in Dortmund als Austragungsort viele Fans und damit Zehntausende zusätzliche Fahrgäste erwartet.