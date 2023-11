Nach Kurschus-Rücktritt Ex-Verfassungsrichter verlässt Kirchenleitung

Den Rücktritt bestätigte ein Sprecher der Evangelischen Kirche von Westfalen am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Kurschus sei „einem nicht gerechtfertigten Vertrauensentzug, verbunden mit einer erschreckenden Lieblosigkeit und Kälte an der Spitze der EKD und in den eigenen Reihen vor Ort zum Opfer gefallen“, heißt es in einem Schreiben von Bertrams an die Kirchenleitung, das dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag) vorliegt.