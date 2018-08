Kuriose Tiereinsätze der Feuerwehr in den vergangenen Jahren

Immer wieder wird die Feuerwehr gerufen, um Tiere in Not zu retten oder gefährliche Tiere einzufangen. Wir haben spektakuläre und kuriose Fälle zusammengetragen. 1. August 2018: Wegen eines verdächtigen Geräuschs in seinem Keller hat ein Mann in Bornheim die Polizei gerufen. Die Beamten fanden statt des Einbrechers ein kleines Eichhörnchen. Kurzerhand tauften die Polizisten es auf den Namen „David Haselnuss“ und setzten es zurück in den Garten.