Kuriose Festnahme: FBI nimmt Taxifahrer in Mexiko am Strand fest

Fahnder nehmen Taxibetrüger in Mexiko am Strand fest

Euskirchen/Wien Im Herbst machte ein kurioser Betrugsfall Schlagzeilen: Ein Taxifahrer erstattete Anzeige gegen einen Kunden, den er durch halb Europa gefahren hatte und der ihn um 18.000 Euro prellte. Nun wurde der Mann festgenommen - mit Hilfe des FBI.

Der Fall klingt nach einem Kriminalroman, ist aber wirklich passiert: Im Herbst 2017 geht ein Wiener Taxifahrer in eine Polizeiwache in Euskirchen, um dort Anzeige gegen einen seiner Kunden zu erstatten. Den Mann soll er durch halb Europa kutschiert haben. Er erzählt den Beamten eine kuriose Geschichte: Am 10. Oktober 2017 habe er einen ihm schon vorher bekannten Fahrgast mit dem Taxi in Monte Carlo abgeholt. Von dort sei die Fahrt über Nizza und Brüssel nach London gegangen, dann weiter nach Zilina in der Slowakei und von dort aus nach Bad Münstereifel. Gemeinsam mit dem Fahrgast habe er dort zwei Tage im Hotel verbracht. Von dort aus sei es erneut nach London gegangen.