Zum Tag der Arbeit Gewerkschaften prangern marode Schulen in NRW an

Wüst verwies in seiner Rede in Duisburg darauf, dass die schwarz-grüne Landesregierung bereits die Bezahlung der Grundschullehrer angehoben habe. Für das Land seien das allein in dieser Legislaturperiode 900 Millionen Euro Mehrausgaben. „Das ist sauviel Geld“, betonte Wüst. Aber gerade an den Grundschulen komme es darauf an, dass die Kinder einen guten Start in ihre Schullaufbahn bekämen. „Unser wichtigster Rohstoff ist zwischen den Ohren unserer Kinder“, sagte Wüst.