Auf A4 Richtung Olpe : Geldautomat gesprengt – Fluchtauto kommt Polizei entgegen

Kürten Nachdem sie einen Geldautomaten in einem Supermarkt in Kürten gesprengt hatten, flüchteten die Täter mit einem Auto über die A4. Dabei fuhren sie so schnell, dass sie von der Polizei bemerkt wurden. Die Flucht gelang trotzdem.

In einem Supermarkt in Kürten haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner waren durch den Knall geweckt worden, wie die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises mitteilte. Nach dem Notruf der Sicherheitszentrale des Supermarktes machten sich mehrere Streifenwagen und die Feuerwehr auf den Weg. Dabei kam den Beamten das Fluchtfahrzeug mit einem Kennzeichen aus Rheinland-Pfalz entgegen. Die Täter fuhren in hohem Tempo auf die Autobahn 4 (Köln-Olpe). Hier brach der Sichtkontakt laut Mitteilung ab. Laut Zeugenaussagen waren drei Täter beteiligt.

Das Gebäude ist nicht einsturzgefährdet. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei keine Angaben machen. Ein Experte des Landeskriminalamtes sicherte Sprengstoffreste.

(bora/dpa)