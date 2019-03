S-Max mit 190 PS: Künftig fährt die NRW-Polizeistreife Ford

Düsseldorf Rund 51.650 Euro kostet der Kompaktvan von Ford. Insgesamt sollen 2150 Stück angeschafft werden. Die bislang genutzten 3er BMW wurden von den Einsatzkräften wegen fehlenden Stauraums kritisiert.

Johanniter-Krankenhaus in Duisburg : Patientin stirbt bei Brand in Klinik-Zimmer

Die derzeit in NRW genutzten 3er BMW standen wegen mangelnden Platzes und Stauraums von Anfang an in der Kritik. Noch in diesem Jahr sollen die rund 2150 Exemplare des aktuellen Streifenwagens vom Typ BMW 318d Touring nach und nach ersetzt werden. Dann laufen die derzeitigen Leasing-Verträge aus.