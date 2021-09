Gelände wird Grünfläche : Kühlturm im Kraftwerk Westfalen in Hamm gesprengt

Der Kraftwerksbetreiber RWE Generation lässt den 122 Meter hohen Kühlturm von Block C des stillgelegten Steinkohlekraftwerks Westfalen in Hamm-Uentrop sprengen. Foto: dpa/David Inderlied

Hamm In Hamm ist am Donnerstag ein Kühlturm des Steinkohlekraftwerks Westfalen gesprengt worden. Das 122 Meter hohe Bauwerk fiel innerhalb weniger Sekunden in sich zusammen. Die Sprengung sei wie geplant abgelaufen, sagte ein Sprecher des Kraftwerksbetreibers RWE.

Rund um das Kraftwerksgelände habe es zahlreiche Zuschauer gegeben. Der gesprengte Kühlturm gehörte zum Block C des Kraftwerks, der bereits seit 2016 abgeschaltet ist.

Das Kraftwerk Westfalen war einer der großen Steinkohle-Standorte von RWE. Seit der endgültigen Abschaltung des deutlich größeren und jüngeren Blocks E im vergangenen Juli wird dort kein Strom mit Steinkohle mehr erzeugt.

Bei der Sprengung des Kühlturms sind nach Angaben von RWE rund 10.000 Tonnen Betonschutt angefallen. Das Material wird zerkleinert und über einen Zeitraum von vier Monaten abtransportiert. Es kann dann bei Neubauprojekten wiederverwertet werden. In den kommenden Wochen werden zwei kleinere Kühltürme per Bagger abgerissen. Das Areal, auf dem bislang die Kühltürme stehen, soll anschließend in eine Grünlandfläche umgewandelt werden.

