Kröten-Jahr 2023 „Der Grasfrosch geht überregional deutlich zurück“

„Es gibt Licht und Schatten und jedes Jahr Schwankungen“, sagte Monika Hachtel, die Fachfrau für Amphibien und Reptilien des Naturschutzbundes Nabu, in ihrer Bilanz der wochenlangen Aktion. An manchen Zäunen seien bis zu 4000 Tiere gezählt worden, an anderen deutlich weniger. Es gebe auch neue Stellen: So wurden in Velbert im Stadtteil Neviges erstmals wandernde Tiere entdeckt und gerettet - nämlich 1289 Erdkröten und 73 Grasfrösche. Die dortige Nabu-Gruppe wolle sich für das nächste Jahr um Schutzzäune bemühen, berichtete Hachtel.