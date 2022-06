“Politische Sturzgeburt“ : Kassenärztliche Vereinigungen in NRW kritisieren neue Bürgertest-Regelungen

Kassenärztliche Vereinigungen in NRW kritisieren neue Bürgertest-Regelungen

Düsseldorf/Dortmund Die neue Regelung, dass Corona-Schnelltests seit Donnerstag, 30. Juni, für einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr kostenfrei sind, stößt nicht überall auf Begeisterung. So sind auch die Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW nicht allzu angetan von der Verordnung.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) in Nordrhein-Westfalen hadern mit den neuen Regelungen zu Corona-Schnelltests. Leider sei die Verordnung eine politische „Sturzgeburt“, teilte die KV Nordrhein am Donnerstag mit. Mit Blick auf die Erfahrungen aus den vergangenen zwei Pandemie-Jahren habe man erwartet, dass derart grundlegende gesetzliche Neuerungen zum Testen nicht wieder extrem kurzfristig beschlossen würden.

Seit Donnerstag haben nur noch Gruppen wie Kinder unter fünf Jahren, Schwangere oder Besucher von Krankenhäusern Anspruch auf einen kostenlosen Test. Will man eine Veranstaltung besuchen oder hat eine rote Corona-Warn-App, muss man 3 Euro Eigenanteil leisten, den Rest zahlt der Staat. Wer sich ohne Grund testen lassen will, muss komplett selbst bezahlen. Die Regelungen wurden erst am Mittwoch im Bundesanzeiger veröffentlicht - wenige Stunden vor Inkrafttreten.