„Problematisch und gefährlich“ Kritik an Nationalitäten-Nennung von Tatverdächtigen in NRW

Studien belegten, dass Kriminalität in erster Linie durch drei wesentliche Faktoren beeinflusst werde: sozialer Status, Geschlecht und Alter – nicht durch die Herkunft oder Migration, argumentierte der Integrationsrat. Natürlich seien Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen überdurchschnittlich häufig in Straftaten verwickelt. Ungleichheiten in Bildung, Einkommen und Lebensbedingungen begünstigten kriminelles Verhalten. Darüber hinaus zeige die Statistik, dass Männer - insbesondere junge Männer - überproportional häufig Straftaten begehen. Auch das gelte aber unabhängig von der Herkunft.