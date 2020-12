Umfangreiche Kriminalstatistik : Verbrechen in NRW auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren

Verbrechen in NRW auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren

Düsseldorf Auf mehr als 400 Seiten hat die Landesregierung eine Große Anfrage der SPD zur Lage der inneren Sicherheit beantwortet. Die gewonnenen Daten aus zwei Jahrzehnten sollen Erkenntnisse liefern für eine effektivere Bekämpfung der Kriminalität.

Das sogenannte Dunkelfeld in der polizeilichen Kriminalstatistik erhellen – das ist das Ziel einer Großen Anfrage, die die SPD im Sommer an die Landesregierung gestellt hat. Die nun vorliegende Antwort auf insgesamt 211 Fragen umfasst mehr als 400 Seiten voller Statistiken zu den einzelnen Kriminalitätsfeldern. Ein Ergebnis: Die erfassten Straftaten bei der Polizei sind im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2000 gefallen. Insgesamt wurden noch rund 1,23 Millionen Taten registriert. Den Höchststand mit 1,53 Millionen Taten hatte die Polizei im Jahr 2004 erfasst.

Die Landesregierung betont in ihrer Antwort, dass der Sachhaushalt der Polizei seit dem Regierungswechsel um 100 Millionen Euro erhöht worden sei. Zudem werde ein Anstieg der Personalstärke von 39.827 Polizisten in 2021 auf 41.465 in 2025 erwartet. Konzeptionell seien durch eine Null-Toleranz-Strategie, die maximalen Kontroll- und Verfolgungsdruck beinhalte, und Schwerpunktsetzungen Erfolge insbesondere bei Gewalt gegen Kinder, Kinderpornografie und Clankriminalität erreicht worden. Demnach lag die Zahl der Sexualdelikte – laut Ministerium aber auch durch Gesetzesänderungen – im Jahr 2019 auf dem Höchststand seit 2000. 15.174 Fälle wurden erfasst. Zudem hat sich nicht zuletzt durch die „Me too“-Debatte auch das Anzeigeverhalten verändert, denn mehr Frauen wagen nach einer Sexualstraftat den Schritt, zur Polizei zu gehen.