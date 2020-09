Kriminalstatistik des Landes : Auto-Diebstähle in NRW weiter rückläufig

Auto-Diebstähle in NRW weiter rückläufig

Düsseldorf Die Zahl der Auto-Diebstähle hat sich in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen 20 Jahren mehr als halbiert. Allein im vergangenen Jahr betrug der Rückgang 4,3 Prozent. Enorm ist allerdings der Schaden.

Die Zahl der Auto-Diebstähle ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr um 4,3 Prozent gesunken. 2019 wurden 6230 Autos gestohlen - 280 weniger als im Vorjahr, wie aus der Kriminalstatistik der Polizei für Nordrhein-Westfalen hervorgeht. In 24,7 Prozent der Fälle blieb es beim Versuch. Es habe weniger als halb so viele Auto-Diebstähle gegeben wie noch vor 20 Jahren.