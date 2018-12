Kriminalitätsstatistik 2018: Zahl der Straftaten in NRW sinkt - Clans beunruhigen Reul „extrem“

Düsseldorf Es gibt weniger Wohnungseinbrüche, auch beim Straßenraub gehen die Zahlen zurück. Innenminister Reul hat 2019 dennoch große Herausforderungen zu bewältigen: der Kampf gegen Clans und die Beseitigung von Angsträumen.

Das neue Jahr stelle die Sicherheitsbehörden vor große Herausforderungen. Neben einer wirksameren Terrorabwehr gehöre dazu der Kampf gegen Clankriminalität. Das Treiben von rund 50 Clans in NRW besorge ihn „extrem“ , sagte Reul. Im kommenden Jahr will der Minister ein landesweites Lagebild mit konkreten Daten zur Clankriminalität vorstellen.

„Sie erheben den Anspruch, zu bestimmen, was auf der Straße passiert. Das ist ein frontaler Angriff auf den Rechtsstaat“, beschrieb Reul das Problem. Schon Mitte der 80er Jahre seien viele nach NRW gekommen. „Das waren Geduldete, die keine Arbeit kriegen und nicht zur Schule gehen konnten. Und die haben sich dann ihre eigene Welt aufgebaut. Das war ein fataler Fehler der Politik.“ Als diese Menschen sich dann im Laufe der Jahrzehnte in kriminellen Strukturen organisiert hätten, habe der Staat nicht zugegriffen. „Das war der nächste Fehler. Jetzt machen wir das, aber das wird dauern.“

In NRW werde nun eine Strategie der „1000 Nadelstiche“ gefahren, mit gemeinsamen Razzien von Polizei, Gesundheitsämtern, Steuer- und Zollfahndern in Shisha-Bars, Wettbüros, Spielhallen und einschlägigen Szene-Treffs. „Wir schaffen Unruhe und signalisieren: Ihr könnt nicht machen, was Ihr wollt.“ Dem habe kürzlich auch der Einsatz von 300 Polizisten im Umfeld einer großen Clan-Hochzeit in Mülheim gedient.