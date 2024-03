Zahl nichtdeutscher Verdächtiger gestiegen „Wir müssen über Ausländerkriminalität sprechen“

Damit stieg der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen im dritten Jahr in Folge: 2021 waren es 31 Prozent, 2022 dann 32,8 Prozent und im vergangenen Jahr schließlich 34,9 Prozent. Somit wurde im Jahr 2023 jede dritte in NRW aufgeklärte Tat mutmaßlich von einem Menschen ohne deutschen Pass begangen. Dabei lag Ende 2022 der Anteil Nichtdeutscher an der Gesamtbevölkerung in NRW nur bei 15,6 Prozent. „Also: Nichtdeutsche sind deutlich überrepräsentiert. Und das bei fast allen Delikten“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).