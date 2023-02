Kriminalitätsstatistik 2022 Wie kriminell ist NRW?

Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden haben im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg der Straftaten um 13,7 Prozent auf rund 1,37 Millionen erfasst. Damit wurde das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 überschritten. Gestiegen sind die Straftaten in vielen Bereichen. Allen voran gab es deutlich mehr Diebstähle, von denen 480.000 Fälle erfasst wurden – ein Anstieg um 23 Prozent. Sie machen demnach 35 Prozent aller Straftaten aus. Auch die Zahl der Raubdelikte steig um 37 Prozent auf 11.000 Fälle. Ebenfalls deutlich stiegen Fälle von Mord und Totschlag stiegen ebenfalls deutlich um 23 Prozent auf 380 an, es blieb aber in den meisten Fällen (290) - beim Versuch. Die Fälle von häuslicher Gewalt nahmen um 9,5 Prozent zu – und das im sechsten Jahr in Folge. Im vergangenen Jahr stieg auch die Zahl der Angriffe auf Rettungskräfte massiv an. 9600 Fälle zählte die Polizei. „Ein trauriges Jahreshoch in zehn Jahren. Da ist offensichtlich etwas ganz grundsätzlich ins Wanken geraten“, sagte Reul.