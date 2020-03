Ausländerkriminalität

Etwa jeder dritte Tatverdächtige hatte 2019 keinen deutschen Pass. Der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung beträgt nur rund 13 Prozent. Der Anteil der Zuwanderer an den Tatverdächtigen beträgt 8,5 Prozent. Bei der Gewaltkriminalität beträgt ihr Anteil sogar rund 12,7 Prozent, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nur bei etwa 2,5 Prozent liegt. Dieses „Missverhältnis“ solle bekämpft werden – mit Strafverfolgung, Integration und Bildung. „Wer diese Daten aber heranzieht, um gegen Ausländer zu hetzen, sollte sich schämen“, sagte Reul.