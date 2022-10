Deutsch-niederländisches Polizeiteam GPT : Grenzenlose Verbrecherjagd

Deutsch-niederländische Kooperation: Die Polizisten Jens Laurich (l.) und Mark Lukassen gehören zum grenzüberschreitenden Polizeiteam (GPT). Foto: Thomas Banneyer

Brühl In der Grenzregion zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen sind Streifenwagen im Einsatz, deren Besatzung deutsch-niederländisch gemischt ist. Wie die Zusammenarbeit zwischen NRW-Polizei und niederländischer Politie funktioniert, zeigt ein Training der Teams in Brühl.

Mark Lukassen kniet mit gezogener Waffe hinter der geöffneten Fahrertür seines Streifenwagens und fordert den Mann im silbernen VW vor ihm lautstark auf: „Langsam aussteigen!“. Lukassen und sein Kollege Jens Laurich haben die Information bekommen, dass der Mann bewaffnet ist. Mit erhobenen Händen soll der Verdächtige sich langsam auf die Polizisten zubewegen und hinknien. Lukassen legt ihm Handschellen um – entlässt den Mann aber dann wieder in die Freiheit. Alles nur eine Übung.

Das deutsch-niederländische Team beim Fahrzeugkontrollen-Training in Brühl. Foto: Thomas Banneyer

Das Besondere am Training „Fahrzeugkontrollen“ in Brühl: Lukassen und Laurich tragen unterschiedliche Uniformen, der eine arbeitet eigentlich in den Niederlanden, der andere in Deutschland. Als Mitglieder des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) sollen sie die Kriminalität im Grenzgebiet bekämpfen. 35 deutsche und niederländische Polizistinnen und Polizisten gehören dazu und haben hier, auf dem Gelände des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste, eine Trainingswoche zusammen verbracht. Sie sollen voneinander lernen, sich austauschen und gemeinsam trainieren. „Einer der Vorteile im Einsatz ist der schnelle Informationsaustausch, wenn wir etwa ein Kennzeichen abfragen wollen“, sagt der Niederländer Mark Lukassen, der sehr gut deutsch spricht. Laurich fügt hinzu: „Weil unsere Zuständigkeit nicht an der Grenze endet, können wir dem Verbrechen einfach folgen.“

Seit 2008 arbeitet unter Beteiligung Nordrhein-Westfalens bereits ein grenzüberschreitendes Polizeiteam in Niedersachsen – in Bad Bentheim an der Grenze zu NRW. Auf Initiative von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) und des damaligen niederländischen Justizministers Ferdinand Grapperhaus startete dann im Oktober 2021 ein weiteres GPT als Pilotprojekt am Niederrhein unter dem Namen „GPT Rijn-Maas-Waal“. Noch hat die Gruppe der Beamten und Beamtinnen, die regelmäßig gemeinsam Streife fahren, keine feste Dienststelle in einem Gebäude. Das soll sich aber bald ändern: Im November soll eine Wache in Kaldenkirchen im Kreis Viersen offiziell in Betrieb genommen werden.

Innenminister Reul stattet der Gruppe am Donnerstag in Brühl einen Besuch ab. „Kriminalität macht an Grenzen nicht Halt und Kriminelle sind supergut darin, die Grenzen für ihre Zwecke zu nutzen“, sagt er. „Eine Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Deutschland ist viel wirkungsvoller als wenn jeder an der Grenze stoppt und sagt: Übernehmt bitte.“ Grenzüberschreitende Delikte sind etwa Geldautomatensprengungen, Menschen- und Drogenhandel oder Fahrzeugdiebstahl.

Stefan Thomaßen leitet die Landesarbeitsgruppe GPT. „Ein Ziel ist, mit den Niederlanden gemeinsam einen Prozess zu finden, wie wir unsere Kriminalitätsauswertung und unsere Erkenntnisse zusammenbringen, damit die Kollegen jeweils ein zielgerichtetes Lagebild bekommen, an dem sie weiterarbeiten können“, sagt er. Und deshalb sei eine gemeinsame Dienststelle unerlässlich. Was es bedeutet, wenn die Zuständigkeit einer Polizeibehörde an der Grenze endet, zeigt etwa das Beispiel Drogenhandel- und Produktion. „Wenn in den Niederlanden ein Kilo synthetische Drogen hergestellt werden, entsteht dabei vier bis fünfmal so viel Müll“, sagt Thomaßen. „Die Niederlande haben Kontroll- und Überwachungssysteme etabliert, die bis zur Grenze gut funktionieren – aber der Drogenproduzent verklappt die Abfallstoffe dann einfach in Belgien oder Deutschland, irgendwo im Wald oder in Flüssen.“

Infos Wer am GPT beteiligt ist Beteiligte Partner des Pilotprojektes sind auf niederländischer Seite die Koninklijke Marechaussee sowie die Politie Limburg. Auf deutscher Seite setzen sich die Partner aus Beamten der Bundespolizei und der Polizei NRW aus den Kreispolizeibehörden Kleve und Viersen sowe der Autobahnpolizei Düsseldorf zusammen.

Bei den Trainings in Brühl zeigt sich, dass nicht nur die Taktiken, sondern auch die Einsatzmittel der Polizisten sich unterscheiden, unter anderem die Dienstwaffen. Beim gemeinsamen Schusswaffentraining geht es auch darum, die Kollegen zu beobachten: Welche Abläufe unterscheiden sich? Wie lässt sich das Vorgehen angleichen? Was lässt sich übernehmen? In den Niederlanden gehören etwa Taser, also Elektroschock-Pistolen, zur Ausstattung längst dazu. In Deutschland werden sie noch in der Pilotphase getestet. Sind die niederländischen Polizisten in Deutschland, dürfen sie ihre Elektroschocker deshalb nicht einsetzen.

Das Wichtigste ist, dass die Verständigung innerhalb der Streifenteams funktioniert und klar ist, wer im Einsatz was übernimmt. Kriminaloberkommissar Jens Laurich sagt: „Ich hatte schon in der Schule Niederländisch und komme ganz gut klar. Aber wenn ich gewusst hätte, was ich heute mache, hätte ich im Unterricht noch besser aufgepasst.“