Statistik für 2023 Kriminalität in NRW — mehr Morde und Gewalttaten

Mit 73.917 registrierten Fällen stiegen Rauschgiftdelikte nach dem Betäubungsmittelgesetz um 4,8 Prozent an. Im Zehnjahresvergleich entspricht das einer Zunahme von 22,5 Prozent. In 63 Prozent der registrierten Fälle ging es um Cannabis (46.586). 2023 sind in Nordrhein-Westfalen 872 Menschen in Folge ihres Drogenkonsums gestorben. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 169 mehr Tote.