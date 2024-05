Auswertung des Innenministeriums In NRW lebende Ukrainer besonders gesetzestreu

Den höchsten Anteil bei den Tatverdächtigen hätten zwar türkische Verdächtige mit 11,5 Prozent, dennoch träten auch sie unterdurchschnittlich oft in Erscheinung, denn ihr Anteil an der ausländischen Bevölkerung lag bei 15,5 Prozent. Überdurchschnittlich oft in Zusammenhang mit Kriminalität träten Syrer in Erscheinung: Bei einem Anteil von 8,6 Prozent seien sie bei den ausländischen Tatverdächtigen mit 9,4 Prozent vertreten.