Täter haben es auf Werkzeuge abgesehen Diebstähle aus Handwerker-Fahrzeugen – „Fallzahlen in NRW sind explodiert“

Patrick Lohmar ist einer von vielen Handwerkern in Nordrhein-Westfalen, deren Fahrzeuge in den vergangenen Monaten aufgebrochen wurden. „Das Problem gab es zwar schon immer, aber die Fallzahlen sind seit Herbst 2022 explodiert“, sagt Kriminalhauptkommissar Ralf Dubendorff von der Kölner Polizei. Bis zum 31. Juli wurden allein in Köln mehr als 1000 Straftaten in diesem Deliktfeld registriert. Die Anzahl der angezeigten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr ist bereits jetzt erreicht und hat sich zum Gesamtjahr 2021 annähernd verdoppelt. Doch auch in anderen Städten nehmen die Taten zu. „Vor allem im Ruhrgebiet“, sagt Dubendorff. „Es ist aber auf jeden Fall ein Großstadtphänomen.“ Exakte Zahlen für NRW gibt es nicht, da keine landesweite Auswertung zum Deliktfeld vorliegt, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts auf Anfrage mitteilt.