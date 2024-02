„Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten“ Super-Polizei-Station gegen Kriminalität an der Grenze

Demnach hat das Bundesinnenministerium mit den Innenministerien der Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, dem für den Zoll zuständigen Bundesministerium der Finanzen (BMF) sowie mit den niederländischen Behörden Gespräche geführt. In der Antwort heißt es weiter, dass das Bundesinnenministerium an der Idee der Einrichtung eines Gemeinsamen Zentrums der Polizei- und Zollzusammenarbeit mit den Niederlanden festhalte. „Mit den Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hat das Bundesministerium des Innern und für Heimat vereinbart, im Anschluss an den ersten Austausch mit den Niederlanden weitere Gespräche zu führen“, heißt es in dem Schreiben, und weiter: „In diesen Runden wird geklärt werden, welche konkrete Form die Mitwirkung der beiden Bundesländer im GZ annehmen soll und welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen werden.“