Kriminalität im bevölkerungsreichsten Bundesland : NRW ist Schlusslicht bei der Aufklärungsquote

Düsseldorf In keinem deutschen Flächenland werden weniger Straftaten aufgeklärt als in NRW. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD hervor. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Polizisten.

Nordrhein-Westfalen hat bei Straftaten die niedrigste Aufklärungsquote aller Flächenländer. Nur die Polizei in den Stadtstaaten kann noch weniger Straftaten aufklären. Das geht aus Zahlen der Landesregierung für das Jahr 2019 auf eine Anfrage der SPD hervor.

Dennoch werde die Zahl der Polizisten in diesem Jahr in NRW erstmals wieder unter 40.000 sinken, berichtete SPD-Fraktionsvize Sven Wolf am Donnerstag unter Berufung auf eine aktuelle Personalprognose. Von 2018 auf 2019 sei die Zahl der NRW-Polizisten bereits erstmals seit Jahren gesunken: von 41 200 auf 40.900. Die Zahl der Einstellungen fange die der Pensionierungen nicht auf.