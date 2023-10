„Große Trauer um die vielen Toten“ Krieg in Israel schockt Juden in NRW

Für Montagabend hat ein pro-palästinensisches Bündnis eine Demonstration in Duisburg angekündigt: Die Gruppe „Palästina Solidarität Duisburg“ will sich am Brückenplatz im Stadtteil Hochfeld versammeln. Nach Angaben der Polizei wurden 20 Teilnehmer angemeldet, erfahrungsgemäß werden aber mehr erwartet, wie es hieß. Der Titel der Demo lautet: „Solidarität mit Gaza – Freiheit für Palästina“. Alexander Drehmann, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen, sagt: „Das sind für mich widerliche Menschen, die sich an so einer Versammlung beteiligen.“ Man könne über vieles diskutieren, „aber wenn Frauen und Kinder ermordet werden, dann hört es auf“, sagt er. „Sollten dort Ausländer oder Geflüchtete mitmachen, muss der Rechtsstaat prüfen, ob sie nicht ausgewiesen werden können.“ Die Polizei will die Veranstaltung am Abend genau beobachten. Bei möglichen Straftaten werde umgehend eingegriffen. Zuletzt ist eine ähnliche Demo in Berlin eskaliert. Im Vorfeld signalisierte auch das NRW-Innenministerium, die Polizei könne auf eine mögliche Eskalation der Demo reagieren. „Auch der Staatsschutz analysiert natürlich die Lage und das Gefahrenpotenzial“, so ein Sprecher.