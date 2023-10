Trotz aktueller Sicherheitslage Von Düsseldorf gehen weiter Flüge nach Israel

In NRW gibt es allerdings noch einen Flughafen, von dem weiterhin montags und donnerstags Flüge nach Israel gehen (Stand: 9. Oktober, 17 Uhr) – und zwar von Düsseldorf aus mit der zypriotischen Fluggesellschaft Tus Airways. Die Airline hat ihren Sitz in Larnaka. Der Flug am Montag landete um 14.30 Uhr und brach gegen 15.30 Uhr wieder auf in Richtung Israel- mit einer Verspätung von rund 80 Minuten. Auf Anfrage wollte sich die Airline nicht zu den Gründen äußern.