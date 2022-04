„Eskalationsspirale stoppen“ : Diese Ostermärsche sind in NRW geplant

In NRW gehen am Osterwochenende wieder Menschen für den Frieden auf die Straße (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Bonn In Nordrhein-Westfalen gehen am Osterwochenende wieder Menschen für den Frieden auf die Straße - angesichts des Ukraine-Kriegs dürften es dieses Mal sogar besonders viele werden.

Gronau macht am Karfreitag den Auftakt mit einer Fahrraddemo. In Münster startet am Samstag ebenfalls eine Ostermarschaktion mit dem Rad unter dem Motto „Waffen nieder! Nein zum Krieg! Eskalationsspirale stoppen!“. Eine der größten Aktionen in NRW ist traditionell der Ostermarsch Rhein-Ruhr von Samstag bis Ostermontag. Die Gefahr eines Atomkriegs sei heute so hoch wie seit der Kuba-Krise von 1962 nicht mehr, warnen die Veranstalter an der Ruhr.