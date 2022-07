Unfall in Kreuztal : Polizeiauto verunglückt auf Fahrt zum Einsatz – zwei Schwerverletzte

Kreuztal In Kreuztal im Siegerland ist ein Streifenwagen der Polizei auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt. Die beiden Beamten, die sich in dem Auto befanden, wurden schwer verletzt.

Ein Streifenwagen der Polizei ist bei der Fahrt zu einem Einsatz in Kreuztal im Siegerland verunglückt. Die beiden Polizisten im Wagen wurden schwer verletzt. Beide seien am Mittwoch mit Blaulicht unterwegs gewesen, als der 29-jährige Beamte am Steuer die Kontrolle verloren habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Streifenwagen prallte in ein geparktes Fahrzeug und wurde auf ein Hausgrundstück geschleudert. Der 29-Jährige und seine 22 Jahre alte Kollegin kamen ins Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.