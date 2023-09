Tierischer Einsatz in Kreuztal Kätzchen steckt mit Kopf im Glas – Polizei kann helfen

Wie die Polizei berichtete, hatte das Tier wohl beim Streunen „wortwörtlich zu tief ins Glas“ geschaut. Es steckte fest und ließ sich nicht herausziehen. Die Befreiungsaktion erinnerte die Polizei an den Kinderbuch-Klassiker von Astrid Lindgren „Michel“, der mit dem Kopf in einer Suppenschüssel feststeckte. Das Kätzchen erholte sich zunächst auf der Wache und kam dann in ein Tierheim. Der Einsatz ereignete sich am Freitagabend.